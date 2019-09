La rivoluzione di Suning nel mondo Inter non si arresta e, dopo aver condotto una campagna di rafforzamento della squadra decisamente importante per puntare allo scudetto con Antonio Conte, il prossimo passo è quello di proseguire la politica di crescita del brand del club e dell'aumento del fatturato attraverso nuovi contratti di sponsorizzazioni. Trovano conferma infatti le indiscrezioni provenienti dalla Cina e in particolare dal quotidiano Titan Sports, sul prossimo cambio di main sponsor. Addio a Pirelli dunque, con cui l'accordo si esaurirebbe nel 2021 e che, secondo quanto raccolto dal nostro Pasquale Guarro, potrebbe essere risolto anticipatamente.



IL NUOVO SPONSOR - A proposito del marchio destinato a subentrare e a fare la sua comparsa sulle divise nerazzurre, sempre Titan Sports si addentra nei dettagli e suggerisce il nome di Hengda Hengchi, marca automobilistica di proprietà del colosso Evergrande Real Estate, che in Cina ha investito in maniera importante nel calcio nella celebre formazione di Guangzhou allenata anche da Marcello Lippi. Un impero in mano a Xu Jiayin, che ha partecipato la scorsa settimana a Milano a una serie di incontri col patron dell'Inter Jindong Zhang, secondo i bene informati proprio nell'ottica di un importante accordo di collaborazione che potrebbe portare fino a circa 100 milioni di euro di incassi per il club nerazzurro.