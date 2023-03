, c'è un nuovo nome in pole per prendere le redini del settore giovanile:, attualmente responsabile del vivaio della Spal,, che a giugno lascerà i nerazzurri dopo oltre 30 anni. A lanciare la notizia FcInter1908.it, che svela come sia più che una semplice candidatura: Catellani, si legge,, segnale di come il suo nome sia ora il più quotato. L'altro nome caldo, quello di, ha perso consistenza nelle ultime ore per la sua decisione di restare al PSG come ds della squadra femminile. Tra i nomi consultati, riferisce il sito sopracitato, anche, ex difensore del Napoli oggi direttore sportivo del Siena.- Un dirigente giovanissimo Catellani,, che nel 2017 ha chiuso la relativamente breve carriera da attaccante che lo ha portato a girovagare per l'Italia: lalo ha cresciuto e lanciato, da lìe l'ultima avventura alla. Nel 2017, appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato proprio con i liguri la nuova carriera da dirigente, come scout e consulente dell'area sportiva. Nel finale dello stesso anno supera l'esame da direttore sportivo con 110 e lode, ottenendo una borsa di studio, e l'anno seguente viene selezionato dalcome responsabile della Primavera, divenendo da lì a poco Responsabile del settore giovanile, carica che ricopre per tre stagioni prima di passare, con la medesima carica, alla, che lo chiama nel periodo di passaggio di proprietà alla cordata americana guidata da Tacopina. Sotto la guida di Gatellani,- Progressi che hanno attirato l'interesse dell'Inter, dove c'è un'eredità pesante da raccogliere. Perché Samaden lascia l'Inter dopo 33 anni di successi, grazie anche all' intuizione di Ernesto Paolillo come raccontato nel nostro format 'Manca solo la firma' . Dal 2010 Samaden era a capo della cantera nerazzurra e durante il suo regno i trionfi sono stati tanti: 16 scudetti (4 con la Primavera e l'Under 15, 3 con la Beretti e l'Under 17, 1 con l'Under 16 e l'Under 14) e 22 finali per il tricolore, divenendo il dirigente più vincente nella storia del calcio italiano a livello di settore giovanile. A questi vanno aggiunti la NextGen 2011/12 con Stramaccioni in panchina, 3 edizioni del Torneo di Viareggio, 5 Supercoppe e una Coppa Italia Primavera.