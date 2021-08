Quattro giorni all'inizio del campionato e. Le trattative di fatto sono concluse e i nuovi acquisti () più il veterano(rinnovo arrivato dopo il 30 giugno) sono pronti, ma non possono essere ancora essere iscritti., che impedisce il deposito dei contratti: Lotito contava di sbloccare la situazione con la cessione di, ma nulla si è mosso per il Tucu nonostante l'interesse dell'e le sirene inglesi (c'è l').- Serve quindi percorrere un'altra strada e, secondo quanto previsto dall'articolo 90 comma 4 delle Noif, le vie percorribili per sbloccare l'indicatore di liquidità ("attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri") sono quattro:; aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato da effettuarsi esclusivamente in denaro; versamenti in conto copertura perdite; finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci. Impercorribili la seconda ipotesi (non ci sono i tempi) e la terza (sarebbe un parziale regalo ai soci di minoranza),. E si tratterebbe di una mossa storica per il presidente biancoceleste:Con il versamento Lotito non sarebbe obbligato a lanciare subito l'Opa (offerta pubblica d'acquisto, la Lazio è quotata in Borsa), l'obbligo scatterebbe in futuro in caso di reale aumento di capitale. Lotito ci pensa, dopo 17 anni di presidenza potrebbe mettere mano al portafogli e intervenire in prima persona per sbloccare il mercato della Lazio.- Nel frattempo, lo stesso Lotito ha rassicurato Sarri e i tifosi: "Non c'è nulla di cui ci si deve preoccupare. Al di là delle cessioni, depositeremo i contratti di Felipe Anderson, Hysaj, Radu e Romero.". Tesseramenti in arrivo, probabilmente nella giornata di giovedì, ma le parole del presidente biancoceleste confermano che non sono ancora sciolti i dubbi sul difensore classe 2000., esterno dell'rappresentato dache Sarri vorrebbe avere con sé nella Capitale. Una volontà che si scontra con quella di Igli Tare, che spinge invece per il tesseramento di Kamenovic anche in virtù dei rapporti con il suo agente, che nella propria scuderia ha anche. Un vero e proprio giallo in attesa della decisione definitiva da parte del club biancoceleste.