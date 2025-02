Svolta Milan Futuro: torna Tassotti, lavorerà con Bonera

foto acmilan.com

La notizia arriva dopo giorni di riflessioni e movimenti in casa rossonera. L'ultima sconfitta interna nello scontro diretto con la Lucchese ha aggravato la situazione di classifica della seconda squadra del Diavolo,. Uno scenario che ha convinto il Milan a muoversi e nelle ultime ore è arrivata la svolta.- La società rossonera ha infatti annunciato il ritorno di(foto acmilan.com)per assisterlo e aiutarlo a rilanciare la squadra. A partire già dal prossimo impegno in casa della Pianese (sabato 15 febbraio, ore 15).

- AC Milan comunica che, da oggi, Mauro Tassotti entra a far parte dello staff tecnico dell'allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera.- Negli ultimi giorni la posizione di Bonera era stata oggetto di riflessioni e il Milan, con Ibrahimovic e Kirovski, aveva sondato la disponibilità di, ma dalla FIGC non è arrivato l'ok a liberare l'attuale allenatore dell'Italia Under 19.Si era quindi aperta un'altra possibilità, quella di promuoveredalla, una scelta però difficile considerando l’ottimo percorso fatto dal tecnico con i suoi ragazzi con la chiara possibilità di andarsi a giocarsi le finali scudetto nel campionato Primavera.

- Tassotti quindi torna al Milan a distanza di quasi dieci anni. La lunga storia prima da calciatore (1980-1997) e poi da allenatore tra Primavera (1997-2002) e soprattutto da vice in prima squadra era arrivata a un punto di svolta a giugno 2015, con la nomina di Sinisa Mihajlovic ad allenatore rossonero. Da lì ha lavorato come osservatore del Diavolo per un altro anno per poi, nel 2016, rescindere consensualmente il contratto, ultimo atto di un rapporto lungo 36 anni. Da lì aveva seguito Andriy Shevchenko come vice per la nazionale Ucraina e poi, nel 2021, sulla panchina del Genoa. Dal 2024 ricopre il ruolo di vice presidente della federazione calcistica dell'Ucraina. Ora il ritorno al Milan, di nuovo in uno staff tecnico ma in un nuovo progetto: i rossoneri si affidano anche a Mauro Tassotti per Milan Futuro.

