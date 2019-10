Avanti tutta su Luciano Spalletti. Il Milan procede deciso verso il cambio in panchina, manca di fatto solo l'ufficialità dell'esonero di Marco Giampaolo che arriverà dopo l'intesa con il prossimo allenatore, individuato nell'ex tecnico dell'Inter. Spalletti da parte sua ha già detto sì, ha dato il proprio assenso all'inizio di una nuova avventura in rossonero, convinto dal progetto messo sul piatto da Zvonimir Boban e Paolo Maldini, ma prima di definire il contratto con il Diavolo c'è un altro nodo da risolvere.



GRANA BUONUSCITA - La questione ruota attorno alla risoluzione del contratto che lega Spalletti all'Inter fino al 2021 con un ingaggio da 4,7/4,8 milioni di euro netti più bonus a stagione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il tecnico di Certaldo ha chiesto ai nerazzurri di essere liberato per il Milan e di ricevere una corposa buonuscita per l'interruzione del contratto: proprio quest'ultima richiesta al momento sbatte contro la volontà della dirigenza interista, non propensa a corrispondere un ricco conguaglio al suo ex allenatore. Spalletti-Inter, si tratta a oltranza per trovare una soluzione che metta d'accordo tutte le parti sulla buonuscita: il Milan aspetta.