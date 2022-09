Nuovo capitolo della vicenda. Dopo tre giorni di interrogatori in stato di fermo,il fratello del centrocampista bianconero: sono stati trovati elementi sufficienti per giudicarlo come uno dei principali sospetti dell’estorsione ai danni del fratello Paul.(con la richiesta di pagare 13 milioni di euro). Mathias resterà ora in carcera, accusato di “estorsione in banda organizzata” e partecipazione a “un’associazione per delinquere”Tutto è partito dalla denuncia dia luglio. Come raccontato dalla stampa francese,avrebbe inviato messaggi dai toni minatori anche a, l’agente e avvocato del centrocampista, che ha presentato denuncia a Torino anche insieme alla madre.. A marzo, durante un ritiro della nazionale,era stato sequestrato in un appartamento di Parigi da alcuni conoscenti, avevano preteso 13 milioni di euro per i presunti servizi di protezione svolti durante la sua carriera professionistica. Per quel giornoha un alibi ed è considerato giuridicamente come una persona informata sui fatti., finendo con il presentarsi al centro di allenamento della Juventus. In questo caso, Pogba aveva spiegato di aver riconosciuto tra le persone anche Mathias.Da lì, storia nota nelle cronache delle ultime settimane. Fino alla serata di ieri,, che l’ha messo formalmente sotto inchiesta e mantenuto in detenzione. Il suo avvocato prepara ora il ricorso.