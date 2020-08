Pochi giorni fa la conferma di Roberto D'Aversa, ora la possibile svolta: il Parma può cambiare allenatore. Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, la società ha notato una mancanza di stimoli ed entusiasmo da parte di D'Aversa, che da parte sua non sente garanzie sul miglioramento della rosa: per questo si va verso la separazione e pronto per la successione c'è Fabio Liverani, fresco di esonero da parte del Lecce e già obiettivo di Carli ai tempi del Cagliari.