Lasi prepara alla rivoluzione per contenere l'aumento dei costi nel mondo del pallone, ulteriormente accelerato dall'entrata in scena dell'Arabia Saudita: al vaglio, sulla scia dell'esperimento fatto in Liga.- Il quotidiano inglese The Times riporta le parole di, il presidente delha confermato che in seno alla Premier si sta discutendo della possibilità di introdurre un tetto al monte ingaggi che potrebbe svilupparsi su un. Inoltre, le società di Premier stanno conformandosi - come gli altri club europei - al nuovo sistema studiato dalla- "I limiti ai costi delle squadre della UEFA sono un’idea e forse qualcosa di un po’ più rigido di così, con un limite massimo imposto dalle regole, che non tiene conto del fatturato, dove ci sono delle discussioni su come tale parametro viene calcolato. In questo momento, ci sono conversazioni in corso, che possiamo definire positive.. Non solo per i club della Premier League, ma per l’intera piramide e alla loro capacità di competere.. Penso che tutti si stiano muovendo verso il controllo dei costi. La UEFA sta introducendo un tetto massimo del 70% sui costi delle squadre, che penso avrà qualche effetto. Ma questa regola pone il. Il motivo è semplice: se hai il 70% di un fatturato maggiore ovviamente puoi spendere di più".- Il sito Calcio e Finanza analizza poi i margini di questo nuovo eventuale salary cap per la Premier League. Nel 2021/22, il club che ha incassato meno dai diritti tv ha ricevuto(al cambio 115,2 milioni di euro): se i costi salariali fossero limitati a, il massimo per la spesa degli ingaggi per tutti i club sarebbe di(406,1 milioni di euro); il club con il monte ingaggi più alto in quella stagione fu ilcon 384 milioni di sterline, quindi dentro a questo parametro.