In Premier League, il match tra Wolverhampton e Tottenham, in programma sabato alle 13.30, entrerà nella storia. Un giocatore per squadra infatti indosserà una bodycam durante il riscaldamento pre-gara. Come ricorda il Daily Mail, le regole della federazione inglese non consentono l'utilizzo delle 'mini telecamere' durante le partite ufficiali, ma TNT Sports, partner della Football Association, spera che questa prova possa essere l'apripista per arrivare un giorno a utilizzare la stessa tecnologia anche durante una partita.



Dal punto di vista pratico, la piccolissima telecamera è installata su un gilet che va sotto la maglietta, che avrà un piccolo buco all'altezza dell'obiettivo grandangolare. Il tempo stimato per equipaggiare i giocatori è di circa due minuti. Altri test nel calcio con questa tecnologia sono stati fatti in Spagna e Germania.