Roma sfida Milano (anche) sul calciomercato. Stavolta non c'è nessun giocatore da comprare, ma la capitale prova a diventare la location principale per gli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Per la prima volta nella storia, le ultime due giornate della sessione invernale di calciomercato - 30 e 31 gennaio - andranno in scena contemporaneamente allo Sheraton di Milano e all'Hilton di Fiumicino.



IL MOTIVO - L'evento nella capitale sarà organizzato da Adicosp (Associazione direttori e collaboratori sportivi): "Abbiamo scelto Roma perché ci è sembrato giusto che la capitale avesse una sua sede del calciomercato - spiega il presidente Adicosp Alfonso Morrone - Vogliamo dare un respiro internazionale all’evento, anche per un confronto con chi arriva dall’estero". Anche a Roma, come a Milano, saranno presenti le stanze riservate ai club per chiudere gli ultimi affari e gli uffici della Lega dove depositare i contratti firmati.