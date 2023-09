Sylvinho, ex calciatore brasiliano del Barcellona, in passato collaboratore tecnico all'Inter e oggi ct della Nazionale albanese, ha parlato a Radio Sportiva:



"Siamo a lavorare con la Nazionale albanese da 8 mesi e ho trovato un ambiente pieno di energia, vivo lì e abbiamo iniziato un percorso importante. Stiamo facendo bene, sapete tutti che mancano tre partite ma vogliamo qualificarci".



ITALIANI - "Ogni 15 giorni siamo in Italia con il mio staff, perché abbiamo tanti giocatori da osservare. Poi cibo e caffè sono buoni… Su Asllani penso che sia bello giocare nelle grandi società, ma si migliora prendendo parte alle partite. Io non sono in grado di imporre ad un calciatore la scelta, siamo soddisfatti del suo rendimento con noi".



DERBY INTER - "L'anno scorso hanno iniziato male, ma che stagione per Inzaghi e lo staff… Una finale di Champions resa difficile al Manchester City. L'Inter si difende benissimo, ha calciatori in grado di spaccare le partite, è costruita in maniera davvero intelligente".



MANCINI - "Il lavoro di Mancini è stato strepitoso, sulla sua scelta dare giudizi è difficile. So per certo che ora che è lì, si dedicherà al 100% al suo lavoro".