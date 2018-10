Wojciech Szczesny è stato protagonista di una lunga intervista alla BBC, durante la quale ha parlato del suo presente alla Juventus, ma soprattutto del suo passato all'Arsenal: "Avrei voluto restare all'Arsenal per tutta la mia carriera, è un club che amo e di cui sono ancora tifoso. Ho dato tutto per giocare lì, mi dispiace di non aver fatto di più con la maglia dei Gunners: ho vinto 2 Fa Cup e un Community Shield, ma mi sarebbe piaciuto vincere almeno una Premier League. Qualche volta però bisogna pensare con la testa e non solo con il cuore".



SUGLI INIZI - "Sono un ragazzo normale, ero solito fumare, nel 2015 Wenger mi beccò e sono stato multato dal tecnico. Ho grande rispetto per lui, ma visto che quell'episodio è successo quando ho perso il posto da titolare, è stato ingigantito. Ho iniziato a giocare in Premier quando avevo 20 anni, forse all'inizio non ero preparato mentalmente e questo mi è costato qualcosa a livello di reputazione. Ma poi cresci, maturi,ra sono un marito e un padre, quindi la vita è un po' cambiata".



SU BUFFON - "Il mio primo pensiero è che a volte bisogna fare un passo indietro prima di farne due avanti. Quando ho analizzato la situazione, alla fine non si è trattato di un passo indietro perché sapevo che avrei giocato. Ho giocato 21 gare, il che non è male per un secondo portiere. Ho avuto anche l'opportunità di imparare da uno dei migliori della storia e ho avuto un anno per prepararmi a rimpiazzarlo, è stata la miglior opportunità di carriera che potevo avere. Sono felice del modo in cui le cose sono andate, tutti noi abbiamo un momento difficile nelle nostre carriere, è in quel momento che impari a reagire. Dove sono adesso non è arrivato all'improvviso, me lo sono guadagnato".