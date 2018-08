Dopo il debutto di Verona in campionato, Wojicech Szczesny a Sportsmail ha parlato di Cristiano Ronaldo e dell'importanza di fare bene in campionato per la Juventus: "Cristiano Ronaldo è un grande giocatore e ha già aggiunto un sacco di qualità alla squadra. Sfortunatamente non ha segnato contro il Chievo ma segnerà il suo primo gol ufficiale molto presto, ne sono sicuro. Per avere un buon anno in Champions League, dobbiamo prima giocare bene in campionato. Se lo faremo, ci sarà fiducia".