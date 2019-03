In un intervista al canale YouTube polacco, FootTruck, Szczesny parla del suo rapporto con il centrocampista dell'Inter ed ex compagno ai tempi della Roma, Radja Nainggolan. Il portiere polacco a rivelato degli anedotti curiosi:" Quando c'è lui è certo che ci si diverte, per me è un grande calciatore e se non avesse un vita privata del genere non sarebbe così forte, tanto che quando ha provato a cambiare ha avuto dei problemi". Ha aggiunto inoltre l'ex Roma:"Una volta andammo al casinò ed io non portai i soldi. Lui puntava, vinceva ed io ritiravo le mance. Alla fine lui si gira verso me dicendo di aver perso tutto. A quel punto svuoto le tasche e gli mostro il bottino: aveva vinto 200000 euro".