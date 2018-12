Wojciechportiere della, ha parlato del momento suo e della squadra ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:"No semplice non è mai perché vincere è sempre difficile, contro la Roma che ha giocatori di buona qualità e nel secondo tempo ci hanno causato qualche difficoltà. Noi ci siamo abbassati un po' ma siamo rimasti ordinati e bell pi compatti e alla fine non hanno creato occasioni da gol"."Si però io ho sempre detto che la partita che fa di solito il portiere della Juventus è questa: dove non fai niente per novanta minuti e devi essere concentrato e pronto ad aiutare la squadra quando sei chiamato in causa. È vero che nelle ultime settimane la difesa ha fatto un grande lavoro. E le ultime sette partite solo contro l'Inter abbiano subito un'occasione da gol e il rigore contro il Milan e basta. Poi ogni tanto prendo un cross facile e calcio la palla lunga. È buono perché è la dimostrazione di buon equilibrio da parte della squadra ed è importante"."Non lo so credo che l'arrivo di Cristiano ha aiutato per far capire alla squadra che se noi facciamo il nostro dietro davanti succede qualcosa. Perché davanti abbiamo dei giocatori come Cristiano, come Mandzukic, come Dybala che qualcosa in zona gol creano. Quindi se noi rimaniamo compatti dietro e non prendiamo gol molto spesso vinciamo le partite"."È sempre questione di equilibrio per vincere le partite bisogna fare un gol in più dell'avversario. Ci danno 3 punti sia se vinciamo 1-0 che se vinciamo 7-0. L'importante è non prendere un gol e farne uno. E lo abbiano fatto. È vero che sono tante le partite che vinciamo 1-0. Però secondo me 1-0 è il risultato perfetto nel calcio, io sono il portiere e la cosa più importante è che non prendiamo gol"."È sempre meglio vincere. Io credo che la vittoria ti prepara sempre meglio alla prossima partita. Vincere è una buona abitudine e noi quest'anno abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Poi per la Champions mancano due mesi e ora dobbiamo pensare a Bergamo e non alla partita contro l'Atletico che è la cosa più importante. Poi quanto giocheremo contro l'Atletico vedremo se vincere tutte è la preparazione perfetta"."Poteva andare meglio però per vincere la Champions che è il nostro obiettivo comunque bisogna vincere contro le squadre più forti in Europa. Ora succede negli ottavi di finale poi ci saranno i quarti e semifinali dove giochi contro Real o Barcellona quindi bisogna accettare di giocare contro una squadra forte"."È un ragazzo normale, è vero che lui parla poco, ma parla sul campo che è la cosa più importante. Quest'anno negli scontri diretti ha sempre fatto gol ed è una qualità importante. Sta facendo bene ed è molto contento perché credo che lui si stia godendo questo momento"