Wojciech Szczesny deve partire, altrimenti la Juve non avrebbe spazio in campo e a bilancio per completare l'operazione Gigio Donnarumma. La novità arriva in questi giorni, considerando un contratto lungo ancora tre stagioni e particolarmente pesante (più di 7 milioni netti, cui aggiungere ricce commissioni annuali al suo agente), ma anche un costo storico relativamente basso, la soluzione può essere momentanea: la Juve, infatti, ora apre al prestito.