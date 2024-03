Szczesny duro: 'Chi non crede allo scudetto non può giocare nella Juventus, vada a calcetto'

Crisi senza fine per la. Il gol last minute di Adam Marusic regala a Igor Tudor il primo successo sulla panchina della Lazio e fa sprofondare i bianconeri di Massimiliano Allegri, un solo successo e sette punti nelle ultime nove partite di Serie A.- Durissimo il commento di, portiere della Juve, che ha fine partita è intervenuto a DAZN: "E’ un momento che ti fa capire che ognuno di noi deve dare di più per la Juventus. Siamo consapevoli che negli ultimi due mesi non abbiamo fatto abbastanza, è un momento negativo, duro e che fa male a tutti noi. Dobbiamo essere consapevoli degli obiettivi che abbiamo davanti".

- "Ognuno di noi deve farsi domande. A livello di gruppo non posso dire niente, i ragazzi si stanno allenando benissimo, hanno fame ma i risultati non arrivano. Ognuno deve fare di più, ma non ci manca la voglia di fare bene".- "Ora si, due mesi fa avrei detto di no. La Coppa Italia rimane l’unico trofeo che possiamo portare a casa, sappiamo quanto è importante per tutti. Anche la Champions è un obiettivo importante, per tutti. A livello di energia il gruppo è stato carico per 6 o 7 mesi perché avevamo il sogno scudetto, abbiamo fatto bene nella prima parte della stagione, poi quando ci è scappato questo sogno abbiamo perso qualcosa. Ma questa non può essere una scusa perché fare una vittoria in 9 partite non è una cosa da Juventus".

- "Siamo la Juventus, se non credi nello scudetto non puoi giocare nella Juve. Ognuno deve imparare a gestire questa pressione, che è la cosa più bella che abbiamo nel calcio. Se non riusciamo a gestirla dobbiamo andare a giocare a calcetto, non nella Juventus".