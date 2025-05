Szczesny: "Il Barcellona mi ha offerto il rinnovo, decide mia moglie"

è uno di quei protagonisti inattesi che il calcio, a volte, ama sorprendentemente mettere sotto i riflettori. Dopo aver salutato la Juventus e deciso di ritirarsi a fine stagione con la Nazionale polacca, il portiere classe 1990 aveva già imboccato la strada di una nuova vita, lontano dai campi e più vicina ai green da golf di Marbella. Ma poi, il destino - e una telefonata di Robert Lewandowski - hanno cambiato tutto.Dopo l’infortunio di Ter Stegen,. Szczesny ha risposto presente, rientrando in campo in punta di piedi, ma guadagnandosi, col tempo, un posto da titolare e il rispetto dello spogliatoio. L’ultima prestazione contro il Real Madrid, accompagnata da lacrime a fine partita, ha mostrato quanto questa esperienza abbia toccato profondamente il portiere polacco, cheIl Barcellona, soddisfatto del rendimento dell’ex juventino e del suo ruolo quasi paterno all’interno del gruppo, ha deciso di offrirgli un. La notizia è stata confermata dallo stesso Szczesny in un’intervista rilasciata a Canal Plus Polonia: “Non nascondo che mi è stata offerta un’estensione di due anni, ma devo decidere con la mia famiglia cosa sia meglio per noi”.Szczesny ha spiegato con serenità che la decisione non sarà esclusivamente sua. “Credo di dovere alla mia famiglia, a mia moglie, il fatto di prendere insieme queste decisioni. La maggior parte delle scelte di casa le prende lei, e non me ne vergogno. Quelle calcistiche, solitamente, spettano a me, ma questa situazione è diversa”. Parole che raccontano un uomo maturo, consapevole, e forse un po’ sorpreso da quanto accaduto. Lui stesso, infatti, ricorda come l’intenzione iniziale fosse tutt’altra: “Eravamo venuti qui con l’idea di restare un anno, inseguire i nostri sogni e poi tornare a giocare a golf. Ora però ci troviamo davanti a qualcosa di più grande, e serve tempo per riflettere”.La scelta definitiva non è ancora stata presa. Szczesny ha detto che deciderà nelle prossime settimane, valutando anche aspetti logistici come la scuola del figlio e un possibile nuovo trasloco. Nel frattempo, il Barcellona attende. E i tifosi, sempre più legati all’portiere della Roma e della Juventus, sperano che la sua nuova vita in Catalogna possa continuare oltre l’estate.