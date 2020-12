Sarà il suo essere poco appariscente, sarà l’essere attorniato da calciatori che attirano su di loro i riflettori, sarà l’essere affiancato da un calciatore che ha scritto un pezzo di storia del calcio recente come Buffon ma se c’è un giocatore della Juventus di cui si parla troppo poco quello è sicuramente Wojciech Szczesny. C’è una dichiarazione, rilasciata ieri sera da Handanovic, che aiuta a restituire il peso dell’estremo difensore polacco: “Ogni tanto un portiere deve anche portare dei punti a casa”.



In più occasioni le parate di Szczesny sono risultate effettivamente decisive per il risultato finale. Quando la squadra soffre ed è costretta a subire l’offensiva avversaria, i calciatori di movimento sanno che possono contare sul proprio portiere e questo, soprattutto a livello mentale, è un dato non da poco. La sicurezza infusa dall’estremo difensore rappresenta la base di una linea difensiva solida; chi indossa i guanti è il leader del reparto che urla in campo e muove i compagni come pedine. A tutto questo, si aggiunge una reattività che difficilmente trova eguali in tutto il campionato di Serie A: insomma, quando chiamato in causa, Szczesny risponde sempre presente e questo l’ha dimostrato anche ieri contro l’Atalanta.

