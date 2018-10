"Vogliamo vincere il trofeo e i nostri rivali sono gli stessi di sempre in Europa in questo momento, Barcellona, ​​Real, Bayern, (Manchester) City e Liverpool. All’interno di quel gruppo dovrebbero esserci i nomi dei finalisti", parole e musica di Szczesny. Che non nomia il Manchester United nella lotta al titolo finale. Lo riporta Metro.