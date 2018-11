Impresa complicata, in ogni caso, quella di Wojciech, che dopo una stagione al fianco dell'ex capitano bianconero è stato chiamato a sostituirlo indossando la maglia numero 1.. Al di là del numero di gol subiti, è stata una questione di sicurezza.Apparentemente, perché in realtà dietro la decisione di Max Allegri di non applicare fin qui alcun tipo di alternanza tra i due portieri, c'è proprio la volontà di far capire a Szczesny come la fiducia nei suoi confronti sia totale e che nemmeno l'acquisto di Perin potesse smuovere la gerarchia già decisa e programmata nella passata stagione. Di questo ha parlato proprio il portiere polacco, che ha spazzato via con il sorriso (e un italiano perfetto) ogni preoccupazione presunta o reale:Due le parate più significative, che lo stanno facendo diventare un autentico para-rigori.Quello a Valencia, a sancire una vittoria di una Juve mostruosa in dieci contro undici nel finale di gara. Un'altra ieri sera a San Siro contro l'ex compagno Gonzalo Higuain, una parata da tre punti che ha influito parecchio nel far perdere la testa al Pipita. Quello che ci voleva per arrivare alla sosta con la dovuta serenità e un pieno sicurezza,