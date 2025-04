Szczesny o ter Stegen: chi gioca contro l'Inter

AFP via Getty Images

Dall'emergenza, all'abbondanza. A stagione già iniziata il Barcellona ha tesserato in fretta e furia, svincolato dalla Juventus, scegliendo il portiere polacco per sostituireche nella gara col Villarreal aveva riportato la rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro. Alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro l'Inter in programma domani 30 aprile alle 21, il portiere tedesco è tornato ad allenarsi dopo tanti mesi di stop. Così, per il big match, Hansi Flick avrà a disposizione sia ter Stegen che Szczesny.

- L'allenatore però ha già scelto chi sarà il portiere titolare. Nessun rebus da sciogliere, il tecnico tedesco ha risposto in modo chiaro a una domanda durante la conferenza stampa pre partita: ". Spazio quindi all'ex Juventus, al quale viene confermata la massima fiducia dopo aver difeso la porta del Barça in questi mesi. E sarà sempre Szczesny, probabilmente, a giocare anche la gara di ritorno a San Siro in programma il 6 maggio.

- Da regolamento Uefa, Flick avrebbe potuto mandare in campo ter Stegen anche se fino a ora è stato fuori dalla lista Champions: "Una volta che il portiere infortunato o malato è nuovamente idoneo a essere schierato - si legge testualmente - può riprendere il suo ruolo al posto del suo sostituto.". Solo uno dei due, però, può essere nell'elenco Uefa e l'escluso non potrà andare neanche in panchina. Il portiere tedesco quindi non verrà convocato per la gara con l'Inter, il vice Szczesny sarà Iñaki Peña.