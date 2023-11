Il portiere della Juventusha parlato a DAZN, le sue parole:- "Una parata normale, non mi sembrava molto difficile, non come la punizione di Muriel per esempio".- "La solidità difensiva è una buona base. Oggi non abbiamo fatto una bellissima partita ma abbiamo rischiato poco dietro. Siamo stati efficaci"."Un grande passo avanti come solita di squadra, spirito. L'anno scorso nei momenti difficili l'abbiamo mostrato. Questo anno siamo partiti bene e la solida difensiva ci fa fare risultati anche senza bel gioco. A Firenze abbiamo sofferto l'anno scorso, siamo usciti con un pareggio meritando di perderla, io guardavo in tv. Questa volta con più voglia portiamo a casa il risultato"."Non è questa la Juve. Tante volte abbiamo impostato in maniera diversa, a tre o a quattro. Stiamo lavorando tanto. Nei momenti importanti della gara ci sta tornare sulla sicurezza della giocata diretta. Quando vedo che siamo in difficoltà bisogna andare diretti e ci sta. Tutti vogliamo vedere un calcio bello ma ogni tanto bisogna essere sicuri"."Tante qualità. Giocatori giovani con enorme margine di crescita. C'è possibilità di migliorare ma nei momenti difficili decido io, mi prendo la colpa"."Io lo prendo in giro da due anni perchè ha qualità. Un calcio forte, bello preciso. Non sognare in 50 partite non va bene. Sono contento si sia sbloccato, ha grande potenzialità e non per fare un gol ogni due anni ma magari cinque o sei l'anno".