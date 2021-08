. Di solito, seduti al tavolino, pensiamo a due cose. La prima: povera ragazza/o. La seconda: vabbè, può capitare. A Szczesny capita con una certa frequenza.. Ci provano, ma non è detto che ci riescano. Anzi. La verità è che la papera fa parte del repertorio di tutti i portieri, dai grandi (e fa più rumore) ai piccoli. Fa parte del gioco. La 1ª giornata di campionato ce ne ha dato ampia conferma. Vicario - collega dell'Empoli - è stato tradito dalla stessa titubanza di Szczesny: rigore è quando portiere sbaglia il tempo dell'intervento, direbbe Boskov. E Maenpaa del Venezia stava per cucinare la stessa frittatona made in Szczesny con il pallone tra i piedi e l'avversario a un passo: è stato graziato dal destino, a differenza del portiere della Juventus.(l'erroraccio di Sarti a Mantova nel 1967 costò il titolo all'Inter), per informazioni chiedere a Loris Karius, il tedesco che regalò il trofeo al Real Madrid, mentre i suoi compagni del Liverpool si stavano chiedendo cosa avessero fatto per meritarsi una simile beffa., ve lo ricordate Moacir Barbosa? Portiere del Brasile al Mondiale del 1950, si fece "bucare" dall’uruguaiano Ghiggia e ciao Selecao. Venne - virtualmente - crocifisso, insultato, sbeffeggiato, ricordato come il caprIo espiatorio di quella clamorosa sconfitta al Maracanà., come capitò a Marchegiani nel 1992, contro la Svizzera., come quella del basco Arconada, che con un tuffo a vuoto favorì il gol del vantaggio nella finale Europea del 1984: non vale come alibi che la punizione fosse stata calciata da uno specialista come Platini.. Nel primo caso: Valerio Fiori - ex della Lazio - per un certo tempo fu "Saponetta Fiori", perché gli scivolava sempre il pallone dalle mani; così come Garella - ai primi passi del suo percorso - era noto per le "Garellate", ovvero gli errori gratuiti. Si sarebbe rifatto poi vincendo - da protagonista - due scudetti storici, con Verona e Napoli. Si fece invece scivolare addosso un clamoroso errore con l'Under 21 - a Bristol contro i pari età dell'Inghilterra, uscita bassa completamente sballata con il pallone che gli sfuggì dalle mani - l'allora giovanissimo, in Champions con il Milan di Zaccheroni, vent'anni fa: Bowyer aveva calciato così, senza pretese, Dida era stato troppo disinvolto nella "lettura" ed era successo il patatrac. Le papere capitano, va così e non c’è nulla da fare: quando l'anno scorso col Torino Handanovic ne infilò una colossale spiegò semplicemente che aveva sbagliato, succede a tutti no?Anche perché il migliore al mondo - il brasiliano Allison - non più tardi di sei mesi fa è incappato un una doppia-papera clamorosa. Durante Liverpool-Manchester City ha sbagliato due volte in fase di costruzione e per due volte è stato punito.