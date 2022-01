, basti ricordare ai punti persi contro Udinese e Napoli (anche) a causa di qualche sua paperona.miglior portiere dell'Europeo e poi finito al Psg a parametro zero: se la Juve fosse riuscita a cedere Szczesny allora avrebbe ingaggiato il portiere della Nazionale in uscita dal Milan, il polacco ha infatti rifiutato di fatto sul nascere ogni opzione diversa dalla permanenza in bianconero e quello di Gigio è diventato rimpianto. Un bel fardello supplementare da sopportare per il polacco, che negli anni aveva già dovuto fare i conti con l'impossibile eredità di Gigi Buffon, facendo salire strada facendo aumentare i dubbi per un ingaggio da top player che proprio in occasione del mancato affondo per Donnarumma erano tornati a galla:, certo Donnarumma sarebbe stato accolto a braccia aperte ma non è stato in alcun momento identificato nel portiere un punto debole: era solo questione di tempo e poi sarebbe tornato sui suoi livelli, di questo Max Allegri non ha mai avuto dubbi.– La prima svolta arrivò già in occasione di Juve-Milan, la paratona su Kalulu aveva impedito la terza sconfitta in quattro giornate e qualche punticino era stato rimesso sul piatto dei pro. Poi con la Juve che ha sempre fatto fatica, le sue parate qua e là si sono trasformate anche in punti guadagnati, il rigore annullato Veretout nella sfida d'andata con la Roma è solo quello tornato facilmente alla mente dopo il colpo gobbo su Pellegrini.E ora altri due punti salvati nel folle 3-4 di Roma, anche il bilancio si fa adesso positivo rispetto a quei sanguinosi e pesantissimi punti persi a inizio stagione.