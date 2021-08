TABELLINO

. La Juve non è riuscita a rispondere subito all’Inter che aveva stravinto senza Lukaku. In vantaggio di due gol,, di una superficialità incredibile.era come se la Juve fosse tornata a casa, aveva riconosciuto il suo calcio, fatto di lampi individuali (fantastico Dybala, strepitoso Cuadrado), di gestione, di organizzazione, di rallentamenti e accelerazioni micidiali, di difesa attenta e ripartenze brucianti.Per segnare il 2-0 erano bastati due passaggi, compreso il lancio fantastico di Dybala. Ci sono altri due aspetti da sottolineare. Il primo:, come accadeva prima dell’arrivo di CR7 a Torino. Solo un caso? Il secondo: dopo i due anni di vacanza,Azione ed esecuzione da applausi: Cuadrado (con spazio eccessivo a sua disposizione visto che Udogie era troppo distante) per Bentancur il cui inserimento in area non è stato intuito né seguito dalla difesa friulana (Walace e Makengo lo hanno abbandonato al suo buon destino), cross basso dal fondo dell’uruguayano e tocco di esterno sinistro al volo di, in anticipo su Arslan. Più ordinato, più efficace, più incisivo il 4-4-2 di Allegri rispetto all’assetto molto difensivo di Gotti. Ovviamente,, ma sul piano tattico i bianconeri trovavano spazi abbondanti sulla sua destra, sull’asse Cuadrado-Bentancur. Sul colombiano giocava il giovanissimo e ancora acerbo Udogie, sull’uruguayano c’era Makengo che però lo perdeva sempre di vista.L’Udinese ha preso coraggio e un po’ di campo, si è avvicinata all’area juventina, è arrivata alla conclusione un paio di volte con Pussetto, ma la sensazione era che la Juve accettasse volentieri questa gestione, in attesa di colpire ancora. Come è successo al 23': aggancio di Bentancur e lancio di 40 metri da sinistra a destra di Dybala,(l’olandese ha sbagliato l’intervento difensivo) e piazzato il diagonale sul secondo palo.L’Udinese non l’ha mai aggredita, quando i friulani restavano senza palla si rintanavano nella propria metà campo e il ritmo si abbassava, così anche(il regista adattato da Allegri nel ruolo che sarà di Locatelli) riusciva a stare in partita almeno quando la Juve aveva palla.Dopo aver iniziato in pieno controllo anche la ripresa, un intervento poco efficace di De Ligt e Ramsey ha permesso ad, il friulano ha agganciato la palla e il portiere ha agganciato il giocatore.. Era il 6', tre minuti dopo palo pieno di Morata con un colpo di testa dopo un cross di Alex Sandro (anche stavolta male Nuytinck nella marcatura dello spagnolo).Superato lo spavento, Gotti ha fatto due cambi d’esperienza, Stryger Larsen per Udogie e Deulofeu per Makengo. Poi è toccato a, insieme a, fuori Ramsey, Bernardeschi e Morata. La Juve è cambiata così, col 3-4-3: De Ligt, Bonucci e Chiellini in difesa, Cuadrado e Alex Sandro sulle due fasce, Bentancur e Danilo in mezzo, Dybala, Ronaldo e Kulusevski in avanti. In fondo a un’azione condotta da Kulusevski e Ronaldo, con un tiro da fuori area Bentancur ha centrato il secondo palo juventino.. Allegri ha cambiato ancora, togliendo Cuadrado per mettere dentro Chiesa a tutta fascia sulla destra. Era la prima volta in carriera che Allegri si cimentava con i 5 cambi e in questo primo caso le sostituzioni hanno fatto perdere l’equilibrio alla squadra che faticava a ritrovarsi.Mentre la Juve cercava di controllare e gestire il vantaggio di un solo gol,Ma se sul primo gol l’errore era stato solo da matita rossa, sul secondo è stato clamoroso. Su un tranquillo passaggio indietro di Bonucci, il polacco, arrivata a Deulofeu che l’ha messa dentro a porta vuota. La Juve sembrava crollata fisicamente, atleticamente e mentalmente, l’Udinese con Jajalo ha avuto anche l’occasione del 3-2, ma in pieno recupero, quando era entrato anche​Udinese-Juventus 2-2 (primo tempo 0-2)Marcatori: 2′ p.t. Dybala (J), 23’ p.t. Cuadrado (J), 5’ s.t. Pereyra rig. (U), 38’ s.t. Deulofeu (U)Assist: 2’ p.t. Bentancur (J)Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir (45’ s.t. Zeegelaar); Molina, Arslan, Walace, Makengo (10’ s.t. Deulofeu), Udogie (10’ s.t. Larsen); Pereyra; Pussetto. All. Gotti.Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (30’ s.t. Chiesa), Bentancur (45’ s.t. Locatelli), Ramsey (15’ s.t. Chiellini), Bernardeschi (dal 15’ s.t. Kulusevski); Morata (15’ s.t. Cristiano Ronaldo), Dybala. All. Allegri.Arbitro: Pezzuto di LecceAmmoniti: 4’ s.t. Szczesny (J), 31’ s.t. Walace (U), 43’ Kulusevski (J), 45'+7' s.t. Ronaldo (J)