Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato a Dazn alla vigilia del derby col Torino: "Nei prossimi mesi dovremo diventare ancora più ordinati. Non siamo ancora molto solidi, concediamo 2-3 palle gol a partita e se sei la Juventus non va bene. A livello difensivo non credo stiamo facendo fatica, anzi, siamo abbastanza in controllo delle partite, però succedono un paio di episodi che fanno la differenza. Dobbiamo eliminare anche quelli. Serve più cattiveria davanti alla porta, concretizziamo poco per quanto creiamo".



L'estremo difensore polacco ha poi svelato una curiosità che lo riguarda: "Faccio meditazione da 3-4 anni, da quando ero a Roma, mi aiuta a migliorare mentalmente e poi mi alleno sempre come stessi giocando i 90’. Inoltre il giorno dopo riguardo ogni mio contatto con il pallone, che sia con i piedi o con le mani. Solo così posso migliorare".