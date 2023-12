Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Roma:



"Possiamo arrivare a 46 punti, ottimo risultato, ma non dobbiamo accontentarci. Siamo due punti dietro l'Inter e dobbiamo sognare lo scudetto, non possiamo nasconderci dalla nostra responsabilità in quanto Juventus. A livello di intensità di lavoro non giocare le coppe ci dà tanti vantaggi soprattutto a livello tattico nella preparazione delle partite, speriamo però che questo vantaggio duri solo una stagione. Il gioco? Può migliorare tanto. Certo non mi aspetto mai il tiki taka, ma davanti hanno le capacità di fare 20-30 gol a stagione e quindi dobbiamo aiutarli. La rosa mi piace molto, la qualità nei singoli c'è, lo spirito di squadra c'è ed è già un mini-scudetto perché negli anni precedenti mancava, qualcosina si percepiva già l'anno scorso. Ora c'è fame di vincere in tutti noi, si sente dopo ogni gol, ogni vittoria. Dove cambiare? In porta, e metterei Barzagli braccetto di destra (ride, Barzagli è in studio, ndr)"