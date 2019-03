Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, non è andato per il sottile con alcuni ex compagni all'Arsenal, ai microfoni di Foot Truck:



HLEB - "Avrebbe potuto raggiungere migliori traguardi nel calcio. Aveva una grande carriera di fronte, ma gli piaceva bere".



VAN PERSIE - "Era estremamente arrogante. Devo ammettere che è andato al Manchester United e l'anno successivo ha vinto un titolo. Tuttavia, dopo che è diventato un sostituto, si è trasferito in Turchia e la sua grande carriera è finita. Avrebbe potuto prendere altre decisioni e ottenere molto di più in Arsenal".



NASRI - "Ho sempre pensato che fosse una specie di gangster. Tutti conoscono qualcuno così a scuola. Qualcuno con amici forti e grandi e questo ti fa pensare che sia bello".