Szczęsny, un anno da film: scaricato dalla Juventus, dice addio, per poi finire col sigaro nella festa Barcellona

, immortalatoper lagiovedì sera, la 28esima della storia del club bluagrana. Per il 35enne portiere polacco si tratta del: dopo le vittorie della Supercoppa di Spagna e della Coppa di Spagna, arriva il titolo più importante, il campionato spagnolo. L'unica, grande, delusione della stagione è stata l'eliminazione nelle semifinali dicontro l'Inter, in un doppio confronto che fa già parte della storia della competizione.

: il club bianconero ha altri piani e, dopo sette stagioni condite da tre Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane, si arriva a una: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Wojciech Tomasz Szczesny il contratto di diritto alle prestazioni sportive. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 1,6 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".

. Tek il 27 agosto saluta tutti così, sui social: "Ho lasciato Varsavia, la mia città natale, nel giugno del 2006 per unirmi all'Arsenal con un sogno: vivere di calcio. Non sapevo che sarebbe stato l'inizio di un viaggio lungo una vita. Non sapevo che avrei giocato per i più grandi club del mondo e rappresentato il mio paese 84 volte. Non sapevo che non solo avrei vissuto di calcio, ma che il calcio sarebbe diventato tutta la mia vita. Non ho solo realizzato i miei sogni, sono arrivato dove la mia immaginazione non avrebbe nemmeno osato portarmi. Ho giocato al massimo livello con i migliori giocatori della storia senza mai sentirmi inferiore. Ho stretto amicizie per la vita, creato ricordi indimenticabili e incontrato persone che hanno avuto un impatto incredibile sulla mia vita. Tutto ciò che ho e tutto ciò che sono lo devo al meraviglioso gioco del calcio...Ma ho anche dato al gioco tutto quello che avevo. Ho dato al gioco 18 anni della mia vita, ogni giorno, senza scuse. Oggi, anche se il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non c'è più. Sento che adesso è il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia, alla mia fantastica moglie Marina e ai nostri due splendidi figli Liam e Noelia".

. Si fa male gravemente, a stagione in corso, e il Barcellona deve rivolgersi al mercato degli svincolati...o a chi ha appena deciso di appendere i guantoni al chiodo. Anche qui, il polacco ci pensa e ci ripensa, e(che a Torino percepiva 6,5 milioni netti e avrebbe avuto un altro anno di contratto), affronta una stagione difficile contitolare () e Perin riserva,. Fra grandi parate, qualche incertezza e qualche errore, e tanta voglia di rivincita, in una squadra votata all'attacco e che gioca con una fa quella a cui era abituato (""), Szczęsny porta a casa altri tre titoli, arricchendo ulteriormente una bacheca personale già infarcita di trofei.

Wojciech Szczęsny enjoying his retirement. pic.twitter.com/pYYIL0LLfi — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2025

Visto l'andamento dell'ultimo anno, è impossibile fare previsioni.