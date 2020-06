Il Milan non dispensa ancora certezze su Rangnick allenatore plenipotenziario (secondo il quotidiano Krone, si sarebbe visto con l’ad Gazidis il 18 giugno scorso in Austria, per discutere di budget e obiettivi di mercato), però ha chiarissimi i pallini del tecnico tedesco: secondo La Repubblica, il 19enne ungherese Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo, può arrivare con una clausola conveniente (24 milioni di euro in 3 anni).