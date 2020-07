Il, un flirt continuo che si arricchisce di un nuovo indizio: il padreha condiviso sul suo profilo Facebook un articolo del portale ungherese m4sport.hu che parla appunto dell'imminente trasferimento in rossonero die dell'importanza del manager tedesco per il prossimo arrivo del centrocampista del. Un episodio che testimonia il gradimento dei Szoboszlai per il Milan.