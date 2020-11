Decisivo, all'ultimo secondo, nella partita più importante:. Le gambe del fantasista del Salisburgo non tremano, con la dieci sulle spalle si carica la nazionale del ct Marco Rossi (assente causa Covid-19, sostituito dal vice Cosimo Inguscio) sulle spalle e la trascina alla fase finale del prossimo Europeo andando a realizzare al 92' il gol che completa la rimonta sull'Islanda:. Un finale perfetto, da film, che scatena la festa dell'Ungheria e conferma quanto raccontato negli scorsi mesi: il mercato non può più aspettare, è pronto per fare un passo avanti nella carriera.- Il suo ct Rossi lo spinge verso l'Italia e proprio in Serie A ci sono pretendenti di lungo corso. L'Inter gli ha messo gli occhi addosso , che stravede per Szoboszlai e continua a tenere viva questa pista, specie con le difficoltà legate al rinnovo di, perché nel frattempo la concorrenza aumenta e spinge: l'agente di Dominik ha smentito l'esistenza di accordi già definiti tra il Salisburgo e l', ma i tedeschi sono sempre attenti sul gioiello ungherese come anche l', pronto a farne un nuovo pezzo agli ordini di Arteta. E un gol come quello di questa sera, non può far altro che alimentare l'interesse delle big europee: Szoboszlai si gode l'impresa con l'Ungheria e infiamma il mercato, il Milan non può più aspettare.@Albri_Fede90