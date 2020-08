L'ex fantasista di Milan e Genoa Adel Taarabt, oggi al Benfica, parla a tutto campo a Sky Sport dell'arrivo del connazionale Achraf Hakimi all'Inter: "Hanno preso un grande giocatore, mai visto uno veloce come lui. In Italia però, so che il gioco è un po' troppo difensivista, lui deve imparare a difendere è non è la cosa che gli piace di più. Sul piano offensivo sicuramente porterà tantissimo all'Inter".



MILAN - "Quando penso all'Italia penso al Milan. E' un top club in cui ho avuto la possibilità di giocare con grandissimi calciatori come Kakà, è stato un piacere e mi sono divertito tanto, penso di aver fatto bene. Mi è dispiaciuto molto non continuare la mia avventura in rossonero perché la mia testa era ancora lì. Fosse rimasto Seedorf probabilmente la storia sarebbe stata diversa, mi voleva, poi è arrivato Inzaghi che aveva un'idea di calcio diversa. Negli anni seguenti non ci sono state possibilità di tornare, anche se mi sarebbe piaciuto".



VERONA - "Contatto con Juric la scorsa estate? Ho parlato con lui, ma gli ho detto che preferivo restare qui. Con Juric abbiamo un ottimo rapporto, lui è un appassionato e passionale. Ho visto che quest'anno ha fatto molto bene, sono molto contento per lui".