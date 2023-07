La Lega Serie A ha reso noti gli accoppiamenti che struttureranno il tabellone della, con le prime 8 squadre dello scorso campionato direttamente agli ottavi di finale: spicca il possibile accoppiamento ai, mentre sepassassero i rispettivi primi due turni. Di seguito le info sui turni preliminari: da notare come: fuori tutte e quattro, nonostante due di esse, ancora non è dato sapere quali, debbano essere ammesse alla Serie B.Nel dettaglio, parte sinistra del tabellone:-L'aspetta agli ottavi di finale la vincente di Bologna-Cesena/Virtus Entella vs Hellas Verona-Ascoli;-Lase la vedrà contro la vincente di Lecce-Como vs Bari-Parma;-L'dovrà giocare contro la vincente di Sassuolo-Cosenza vs Spezia-Venezia;-Ilattende la vincente di Cagliari-Palermo vs Udinese-Catanzaro/Foggia;Parte destra del tabellone:-Laè stata accoppiata con la vincente di Monza-Reggiana/Pescara vs Genoa-Modena;-Lagiocherà contro la vincente di Empoli-Cittadella vs Cremonese-Crotone;-Laaffronterà la vincente di Salernitana-Ternana vs Sampdoria-Sudtirol;-Ilse la vedrà contro la vincente di Frosinone-Pisa vs Torino-FeralpiSalò/Vicenza.