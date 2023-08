Non è ancora tempo di verifiche ma sicuramente sarà l’occasione per aver qualche certezza in più dopo le gare di esordio della scorsa settimana, prima giornata della massima serie. A San Siro sabato, con fischio di avvio alle 20:45, il Milan si proporrà per la prima volta in questa nuova stagione all’attenzione dei propri beniamini dopo il facile successo al Dall’Ara contro il Bologna. Dovrà vedersela con quel Torino che invece non è andato oltre il risultato ad occhiali nella gara casalinga con il neo promosso Cagliari nel posticipo serale di lunedì scorso. Torino e Milan si sono affrontate ben 196 volte. Il bilancio complessivo vede il Milan prevalere con 76 vittorie, il Torino ha invece vinto 54 volte ed ha all’attivo anche 66 pareggi. Se si riduce l’analisi agli incontri disputati a San Siro i rossoneri hanno trionfato in 46 occasioni, mentre 20 si sono concluse con un pareggio e solamente 11 sono state vinte dal Torino che non riesce a fare colpaccio dal lontano 24 marzo del 1985. E sono anche cinque anni che non raccoglie un punto con l’ultimo conquistato il 9 dicembre del 2018. In Coppa Italia, invece, l’11 gennaio scorso fu la squadra di Juric ad avere la meglio su quella di Poli grazie ad un gol di Adopo nei supplementari al 113° che valse il passaggio ai quarti di finale. Il nuovo Milan cerca dunque conferme con gli occhi puntati soprattutto suoi nuovi arrivati a cominciare da Christian Pulisic già in gol in quel di Bologna. Con molta probabilità si dovrebbe rivedere in campo l’undici di lunedì scorso con Leao e Giroud a completare il tridente. Ci sarà Krunic in cabina di regia con Thiaw in difesa centrale con Tomori e con Calabria a destra e Hernandez a presidiare il versante opposto. Maignan anche questa volta sarà l’estremo difensore. Sul versante opposto sarà Milinkovic - Savic a difendere la porta granata estremo difensore di una retroguardia a tre con Buongiorno al centro, Schuurs nel ruolo di terzino destro e Rodriguez di quello sinistro. Sanabria sarà il riferimento della squadra in attacco e potrà contare anche sul sostegno di Karamoh e Vlasic. Per gli analisti è il Milan la squadra favorita e banca l’1 a 1,62, distante dal 2 del Torino a 5,65 e con l’X che moltiplica per 3,80. Ancora una volta è Giroud il probabile primo o ultimo marcatore della partita a 5,50 con a seguire Leao 6,50, Okafor a 7,50, Lazetic a 7,75 e Colombo e Pulsic a 8,25.