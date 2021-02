Nella storia della Juventus sono 50 i giocatori ai quali è stata assegnata la stella. Un premio scelto dai tifosi ai calciatori più rappresentativi del club, in base a presenze, gol, palmarès e militanza in bianconero: "E un grande orgoglio averla". Parola di Alessio Tacchinardi, che nella nostra intervista racconta il suo punto di vista sullo scontro tra Juve e Inter e in particolare quello tra Antonio Conte e Andrea Agnelli, due persone che l'ex centrocampista bianconero conosce molto bene.

Ma prima, una battuta su Andrea Pirlo: "La facciano finita con le critiche! Troppo facile criticare sempre, bisogna fare i complimenti a un ragazzo che ha appena iniziato ad allenare e prova giustamente a portare a casa il risultato. E rispetto ad altri allenatori super blasonati, un trofeo lui ora ce l'ha in bacheca".

PER LEGGERE LA RISPOSTA COMPLETA SU PIRLO E TUTTO IL PENSIERO DI TACCHINARDI SU AGNELLI-CONTE, LEGGI SU ILBIANCONERO.COM