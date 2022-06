Con la maglia dellaha vinto praticamente tutto il possibile, Champions League e Coppa Intercontinentale comprese, entrando nella storia del club con 261 presenze e 9 gol. I colori bianconeri sono sempre nel suo cuore, anche adesso che, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, indossa i panni di opinionista e allenatore. E proprio in quest'ultima veste nel pomeriggio di oggiè stato presentato ufficialmente alla Calcio Lecco, squadra iscritta al girone A di Serie C dove quindi nei prossimi mesi si troverà di fronte la, che con tutta probabilità sarà guidata da Massimo Brambilla. In attesa di vederlo all'opera sulla panchina bluceleste, gli abbiamo fatto qualche domanda su alcuni temi "caldi" dalle parti della Vecchia Signora.