Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del presunto caso Cristiano Ronaldo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Non ha fatto un bel gesto, Cristiano. Inutile girarci attorno: anche se tutti lo ammiriamo, ha sbagliato. Se ti arrabbi per il cambio, dimostri voglia; se vai via prima che la partita sia finita, sei nel torto. Sarri ne esce alla grande, rafforzato davanti al gruppo e ai tifosi: non so quanti altri tecnici avrebbero avuto lo stesso coraggio. In più, penso che questo cambio abbia fatto bene a CR7: lo avrà stimolato, pungolato. La Juve medicherà il caso con un incontro e la parola chiave sarà 'sincerità'. Verranno, però, messi i puntini sulle i: sul rispetto non si transige".