Alessio Tacchinardi a Radio Kiss Kiss: "Ho visto la partita dell’Olimpico e quando ha segnato Fabian ho pensato subito che qualcosa per il Napoli sarebbe cambiato. Goal scudetto? Io dico di si, ci sono episodi durante la stagione che ti fanno capire che è giusto continuare a credere nel proprio obiettivo e questo secondo me è quello che è accaduto ieri al Napoli. Non voglio gufare, ma sarebbe un vero peccato se il Napoli e Spalletti non cavalcassero questo entusiasmo generato dal gol di Fabian Ruiz e dalla conquista della vetta della classifica”.