Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, parla a Sport Mediaset del momento in casa Inter: "Le partite sporche devi portarle a casa: è vero che non è l'Inter di dicembre, però è costante e non è un caso. Anche la Lazio di Inzaghi tante partite le sfangava, è una sua caratteristica. E' tutta questione di testa e di non mollare mai".