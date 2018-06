Negli studi Mediaset, Alessio Tacchinardi ha raccontato la sua opinione sul mercato della Juventus. “Milinkovic è sicuramente un giocatore da prendere - le sue parole -. Ma se la Juve vuole competere ad alti livelli non deve privarsi di Pjanic. Sergej ha grande qualità e penso che detterà legge per i prossimi 10 anni, però la Juve non dovrebbe vendere Pjanic neanche per 80 milioni di euro, perché non ci sono giocatori così in quel ruolo”.