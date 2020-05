Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, parla di alcuni obiettivi di mercato dei bianconeri ai microfoni di Tuttosport: "Non dico Chiesa, bensì Tonali, è fortissimo. Lo prenderei e lo farei subito giocare: è come Vieri quando è arrivato alla Juve, un po’ grezzo ma può diventare devastante e il migliore. Castrovilli ricorda Marchisio".