Tacchinardi: "Juventus, Mancini fa giocare ognuno al suo posto. Motta non ha capito dov'è"

AFP via Getty Images

, ex centrocampista della, ai microfoni di Sportmediaset dice la sua sulla possibile di vedere, al posto di Thiago Motta: "Dal punto di vista tecnico-tattico ed empatico ho avuto rassicurazioni su Mancini, lui fa giocare ognuno al proprio posto. E soprattutto è un vincente. La cosa più importante è entrare nel mondo Juventus".Tacchinardi aggiunge: "Se Mancini capirà in maniera rapida dove si trova, è da considerare a tutti gli effetti il profilo adeguato. Quello che non è riuscito a fare".

Tra i nomi accostati alla panchina della Juve, al momento i più caldi per il possibile post Motta sono Roberto Mancini e Igor Tudor: sul primo si sta ragionando sia nell'immediato che per la prossima stagione, l'ex difensore è una delle idee per arrivare a giugno in caso di esonero di Motta in tempi brevi. Secondo La Gazzetta dello Sport la novità è lo scatto del Mancio sull'allenatore croato: l'ex ct di Italia e Arabia Saudita apre a un contratto di 4 mesi con rinnovo automatico in caso di Champions.