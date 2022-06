Intervenuto a TMW, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, esprime la propria opinione in merito alla trattativa tra Inter e Chelsea per Lukaku.



"Lukaku è uno che può spostare gli equilibri. Io però non penso che al Chelsea si siano rimbambiti e vogliano darlo via quasi gratis. Vorranno una contropartita importante".