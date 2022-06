L'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Sono curioso di vedere cosa farà il Milan sul mercato per l’esterno destro d’attacco e il trequartista. Due ruoli che se ben occupati potrebbero fargli aprire un ciclo vincente. Se fossi un dirigente farei di tutto per prendere Dybala. Il giocatore che manca ai rossoneri per caratteristiche. E sulla destra Berardi o Zaniolo".



"Su Pobega io farei un investimento. Ha gol, ritmo, gamba… Adatto al calcio di oggi, molto fisico, uomo-a-uomo e dinamico. Io se fossi il Milan lo terrei, con una stagione così fitta devi riempire la rosa. Va bene per Pioli, è un centrocampista mobile e duttile, che attacca, box-to-box".