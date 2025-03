Tacchinardi: "Motta pensavo che si dimettesse. Conte ha provato a tornare"

Ospite della trasmissione Pressing, sulle reti Mediaset, l'ex centrocampista della, commenta la pesante sconfitta dei bianconeri contro la Fiorentina, nella 29esima giornata di Serie A: "T. Poi va bene ad andare avanti e a non mollare 1 cm, credevo quello perché quando vedi che la tua squadra non ti sta rispondendo dopo le brutte prestazioni col Psv e con l'Empoli. E poi di quella con l'Atalanta ne avranno parlato, avrà caricato la squadra. Poi la rivedi con la Fiorentina ed è la stessa, piatta, che non risponde al suo allenatore, vuol dire che non ce l'hai più in mano. Poi fa bene ad andare avanti e giuro, mi auguro che faccia le ultime alla grande. Però la sensazione che mi sta dando è che non ci sia un grande feeling tra Motta e la squadra".

Poi, in merito alla possibilità che, per il futuro, la Juventus possa prendere in considerazione il ritorno in panchina da parte di, suo ex compagno di squadra in bianconero, Tacchinardi dice: "Se c'è compatibilità con la dirigenza attuale non lo so., ora non so cosa può succedere. Lui è concentrato su un finale di campionato bello col Napoli. Con questa proprietà il profilo di Antonio Conte, a livello carismatico e magari dandogli la possibilità di fungere anche da manager e accentratore, è la figura ideale".