L'ex Juve Alessio Tacchinardi ha commentato l'avvio di stagione del club bianconero: ​"Sarri è un allenatore che adoro, per me è un top a livello mondiale - le sue parole a Radio Sportiva -. Deve vincere, l'ha ribadito la società, anche con il bel gioco. Non credo sia una responsbilità perché lui vive per far giocare bene le sue squadre e comandare il gioco. Vorrei che la vivesse serenamente perché la maglia è pesante. Non c'è la città che vive per te. Qui parliamo della pressione di tutta Italia. E' una cosa pesante e credo che Sarri sia pronto. Sono curioso di vedere se riuscirà a fare un altro step. Gli hanno preso calciatori cari ma credo sia un allentatore molto preparato. Sarri deve dare la percezione di essere sereno. La bravura di Allegri era quella che anche sotto pressione dava sempre sensazione di serenità".



JUVE - "La Juve di Sarri me la sarei già aspettata fatta, come al Napoli e al Chelsea. Non è ancora in alto mare ma non ha ancora trovato l'abito giusto. C'è ancora qualcosa che non mi convince ma non ho capito cosa. Forse perché la Juve ha tanti giocatori che amano tenere la palla tra i piedi e lui vuole un gioco più veloce, non è in alto mare".