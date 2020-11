Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, parla a SerieBnews.com di Mario Balotelli: "Il Brescia è una buona squadra, ma la Serie B è un campionato lungo e pieno di avversarie difficili da affrontare. Ci sono già tante squadre rodate, costruite bene, quindi sarà una battaglia per risalire in Serie A, dove tutto può succedere. Basta pensare allo Spezia lo scorso anno: tutti volevano far fuori Italiano, e invece guardiamoli adesso. La B è un po’ come la Champions, l’importante è fare bene dagli ottavi in poi: sei hai birra vai, altrimenti sei morto. Detto ciò, credo molto nel Brescia. Anche perché ho tanta stima di Cellino, come presidente e come persona. L’anno scorso mi è dispiaciuto molto per come è andata a finire. Anche io avrei preso Balotelli, per farlo diventare il Re di Brescia. E invece… Mario, purtroppo, non ha reso quanto ci si aspettava e questo ha pesato troppo sul rendimento del club. Cellino, però, è un testone, uno che non si arrende mai e che gioca per vincere, e sono sicuro che le rondinelle riusciranno a dire la propria, anche quest’anno".