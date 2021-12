La Juventus ancora fatica ad ingranare, ad essere bella e completamente convincente, ma intanto vince e accorcia. Complice un fase del calendario non così complessa, i bianconeri si sono riavvicinati alla zona Champions League, sfruttando i vari passi falsi di Napoli e Atalanta. I nerazzurri sono ora a 4 punti di distanza, i campani a 5. E alla ripresa ci sarà lo scontro diretto proprio con la squadra di Spalletti, la giusta occasione per dare una spallata forte e decisa, per rialzare definitivamente la testa e tornare a far paura.